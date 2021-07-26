На случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже

В Воронеже приступили к созданию самолета управления войсками на случай ядерной войны.

Он будет на базе Ил-96−400М. Самолет будет представлять собой командный пункт, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета.

Такое воздушное судно еще именуют самолетом «Судного дня», так как он сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства страны. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе.

Самолеты заменят существующий Ил-80, сконструированный на базе пассажирских Ил-86, пишет polit.ru. Разработчики обещают, что дальность полета новых Ил-96−400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.

Ил-80 (Ил-86ВзПУ, изделие «65с», по классификации НАТО: Maxdome) — воздушный командный пункт (ВзПУ), разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86.

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток, обладает небольшим энергопотреблением и малым весом. У российского «Судного дня» нет ни одного иллюминатора. Может работать полностью автономно.

В состав экипажа входят операторы систем и офицеры боевого управления. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.