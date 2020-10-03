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Политика

На территории Сибири зафиксироввали подземный толчок магнитудой 3

Утром 3 октября в Хакасии зафиксировали подземный толчок магнитудой 3. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com

Землетрясение произошло утром в 4.39 по московскому времени в 148 километрах от Абакана.

Интенсивность землетрясения в эпицентре пока не оценили.

Ближайшие населенные пункты к эпицентру — Новокузнецк и Прокопьевск.

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