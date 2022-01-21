На Украине начали распространять инструкцию на случай войны

Украинское Министерство культуры и информационной политики начало распространять инструкцию на случай начала военных действий, сообщает « Вести.ua ».

В инструкции на 14 страницах подробно рассказали, «как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны».

На первой странице заверили, что украинская армия полностью готова к отпору агрессора.

«Нынешнее состояние ВСУ позволяет эффективно сдерживать агрессора, вносить вклад в обеспечение всеобъемлющей обороны государства, предотвращать кризисные ситуации, а также активно участвовать в международных миротворческих операциях. При этом структура ВСУ, система управления, комплектования, мобилизации и территориальной обороны способны обеспечить быстрое приведение армии в полную боевую готовность для достойного отпора агрессору», — говорится в брошюре.

Однако на всякий случай украинцам дали большое количество советов по выживанию. Например, для начала необходимо проверить состояние подвального помещения.

«Сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения. Подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения. Подумайте об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления», — посоветовали в инструкции.

Также рассказали, как действовать при попадании в зону боевых действий и в чрезвычайной ситуации при участии вооруженных людей.

Как минимум, не следует «извещать о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией». Кроме того, рекомендовали не вмешиваться в споры с незнакомыми людьми.

«При появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков при возможности немедленно покидать опасный район. При попадании в район обстрела прятаться в ближайшем хранилище или укрытии и не выходить некоторое время после окончания обстрел. В случае внезапного обстрела — лечь на землю головой в сторону, противоположную взрывам, и прикрыть голову руками или вещами», — отметили в брошюре.

Украинцам посоветовали не носить армейскую форму или камуфлированную одежду — лучше надевать одежду темного цвета, не привлекающую внимания, а также рекомендовали избегать любых символов, поскольку они могут вызвать неадекватную реакцию.

Ранее на Украине предложили мобилизовать детей в случае конфликта с Россией.