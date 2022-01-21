21 января -15°C
﻿
Политика

На Украине начали распространять инструкцию на случай войны

Украинское Министерство культуры и информационной политики начало распространять инструкцию на случай начала военных действий, сообщает «Вести.ua».

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

В инструкции на 14 страницах подробно рассказали, «как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны».

На первой странице заверили, что украинская армия полностью готова к отпору агрессора.

«Нынешнее состояние ВСУ позволяет эффективно сдерживать агрессора, вносить вклад в обеспечение всеобъемлющей обороны государства, предотвращать кризисные ситуации, а также активно участвовать в международных миротворческих операциях. При этом структура ВСУ, система управления, комплектования, мобилизации и территориальной обороны способны обеспечить быстрое приведение армии в полную боевую готовность для достойного отпора агрессору», — говорится в брошюре.

Однако на всякий случай украинцам дали большое количество советов по выживанию. Например, для начала необходимо проверить состояние подвального помещения.

«Сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения. Подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения. Подумайте об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления», — посоветовали в инструкции.

Также рассказали, как действовать при попадании в зону боевых действий и в чрезвычайной ситуации при участии вооруженных людей.

Как минимум, не следует «извещать о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией». Кроме того, рекомендовали не вмешиваться в споры с незнакомыми людьми.

«При появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков при возможности немедленно покидать опасный район. При попадании в район обстрела прятаться в ближайшем хранилище или укрытии и не выходить некоторое время после окончания обстрел. В случае внезапного обстрела — лечь на землю головой в сторону, противоположную взрывам, и прикрыть голову руками или вещами», — отметили в брошюре.

Украинцам посоветовали не носить армейскую форму или камуфлированную одежду — лучше надевать одежду темного цвета, не привлекающую внимания, а также рекомендовали избегать любых символов, поскольку они могут вызвать неадекватную реакцию.

Ранее на Украине предложили мобилизовать детей в случае конфликта с Россией.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость