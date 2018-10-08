На Украине назвали условия примирения с не «братской» Россией

Отношения между Украиной и Россией восстановятся только по обоюдному согласию. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишут «Известия».

Процесс примирения должен происходить на партнерской основе, и насколько быстро он произойдет — зависит только от России. Тука отметил, что предвзятости у украинцев к русским нет. При этом он заявил, что никогда не считал россиян и украинцами братскими народами. «Если наши народы — братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель? Я думаю, это риторический вопрос», — приводит его слова «Военное обозрение».

В России отреагировали на слова Туки. Сенатор от Крыма Сергей Цеков счел правильными слова украинского замминистра о возможном улучшении отношений двух стран.

«Георгий Тука часто излагает здравые мысли, хотя и является ярким представителем националистов. На самом деле то, что между Украиной и Россией отношения будут улучшаться, — это ни у кого не вызывает сомнения. Вопрос только в том, как скоро это будет происходить», — отметил сенатор Цеков, пишут «Известия».

Цеков отметил, что отношения могут улучшиться только при новой власти в Киеве. Нынешняя власть сохраняет русофобские настроения и заинтересованность в продолжении войны на Донбассе.

«Украинские руководители находятся под влиянием не только Запада, но и предстоящих выборов. Улучшение отношений только при новой власти в Киеве, поскольку нынешняя „партия войны“ может удержаться у власти только за счет разжигания антироссийских настроений в обществе и продолжения конфликта на юго-востоке страны», — цитирует Цекова РИА Новости.