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Политика

На Украине объявили о первых результатах выборов президента

По данным Украинской ЦИК, лидером президентской гонки становится комик Владимир Зеленский. После подсчета 5% бюллелтней, у него 28, 7 голосов, передает ТАСС.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео www.facebook.com/ze2019official

Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пока на третьем месте с 14,61% голосов.

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