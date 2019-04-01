На Украине объявили о первых результатах выборов президента

Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пока на третьем месте с 14,61% голосов.
По данным Украинской ЦИК, лидером президентской гонки становится комик Владимир Зеленский. После подсчета 5% бюллелтней, у него 28, 7 голосов, передает ТАСС.
Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пока на третьем месте с 14,61% голосов.
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