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Политика

На Украине потребовали изменить правила Евровидения из-за России

Член украинского жюри Евровидения Игорь Кондратюк из-за России предложил изменить правила конкурса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель»

Manizha. Певица представит Россию на конкурсе Евровидение-2021.
Manizha. Певица представит Россию на конкурсе Евровидение-2021.
кадр из видео.

После Евровидения-2021 Кондратюк отметил, что необходимо скорректировать правила оценки выступления представителей двух стран.

«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!» — написал он.

Также Кондратюк подчеркнул, что «музыка может быть вне политики, а музыканты и певцы — никогда».

Примечательно, что на прошедшем накануне конкурсе профессиональное жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

Напомним, представительница России Manizha в финале заняла девятое место, украинская группа Go_A — на пятом месте. Победителем стала Италия.

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