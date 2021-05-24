На Украине потребовали изменить правила Евровидения из-за России

После Евровидения-2021 Кондратюк отметил, что необходимо скорректировать правила оценки выступления представителей двух стран.

«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!» — написал он.

Также Кондратюк подчеркнул, что «музыка может быть вне политики, а музыканты и певцы — никогда».

Примечательно, что на прошедшем накануне конкурсе профессиональное жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

Напомним, представительница России Manizha в финале заняла девятое место, украинская группа Go_A — на пятом месте. Победителем стала Италия.