На Украине предложили «переименовать» Крым

Рабочая группа подготовила проект изменений в Конституцию Украины. Эти предложения рассмотрят на конституционной комиссии, а затем — украинского парламента.

«Один из вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также (есть) предложение — Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — цитирует депутата УНИАН.