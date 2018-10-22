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22 октября
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На Украине предложили «переименовать» Крым

Рабочая группа, которая разрабатывает проект о «статусе» так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова. Об этом заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, пишет РИА Новости.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Рабочая группа подготовила проект изменений в Конституцию Украины. Эти предложения рассмотрят на конституционной комиссии, а затем — украинского парламента.

«Один из вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также (есть) предложение — Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — цитирует депутата УНИАН.

Сообщается, что рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией.

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