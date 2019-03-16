На Украине предложили взимать с РФ деньги за аренду земель Киевской Руси

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взимать с России деньги за использование земель Киевской Руси. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Так госдеятель отреагировал на предложение депутата Госдумы РФ Вячеслава Володина посчитать потери Крыма за время его нахождения в составе Украины.