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Политика

На Украине предложили взимать с РФ деньги за аренду земель Киевской Руси

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взимать с России деньги за использование земель Киевской Руси. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Так госдеятель отреагировал на предложение депутата Госдумы РФ Вячеслава Володина посчитать потери Крыма за время его нахождения в составе Украины.

Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne.
Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne.
Скриншот видео канала NewsOne на youtube.com

«Взыскать с РФ средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию. Они теперь используют наш Новгород и наши земли, земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить», — сказал экс-генпрокурор.

Ответ Пискуна на вопрос журналиста можно посмотреть с 4-й минуты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, сообщает РИА Новости. Депутат поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента просчитать, сколько потеряла экономика полуострова «за счет разрушительной политики Украины», и проверить случаи нарушения прав жителей полуострова.

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