На Украине предложили взимать с РФ деньги за аренду земель Киевской Руси

«Взыскать с РФ средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию. Они теперь используют наш Новгород и наши земли, земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить», — сказал экс-генпрокурор.
Ответ Пискуна на вопрос журналиста можно посмотреть с 4-й минуты.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, сообщает РИА Новости. Депутат поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента просчитать, сколько потеряла экономика полуострова «за счет разрушительной политики Украины», и проверить случаи нарушения прав жителей полуострова.