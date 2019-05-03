На Украине придумали, как увеличить армию

Депутаты Верховной рады придумали, как доукомплектовать украинскую армию. Согласно представленному законопроекту, в стране введут понятие «особого периода», во время которого резервистов будут призывать на службу без объявления мобилизации войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинские новости».

Эти люди будут служить шесть месяцев, при этом общий срок не может превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в «особый период». Резервистов могут также задержать на службе до шести месяцев сверх указанного срока по указу президента.

Законопроект предполагает внесение в Уголовный кодекс Украины статьи за уклонение от службы в «особый период». Наказание — от крупного денежного штрафа до пяти лет лишения свободы за неоднократное нарушение.

От службы в «особый период» могут быть освобождены люди с правом на пенсию по выслуге лет, по состоянию здоровья, при служебном несоответствии и другим причинам. Прошедшие такую службу смогут иметь льготы на отпуск, обеспечить семью жильем.