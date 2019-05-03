На Украине придумали, как увеличить армию

Эти люди будут служить шесть месяцев, при этом общий срок не может превышать 18 месяцев за весь период прохождения службы в «особый период». Резервистов могут также задержать на службе до шести месяцев сверх указанного срока по указу президента.
Законопроект предполагает внесение в Уголовный кодекс Украины статьи за уклонение от службы в «особый период». Наказание — от крупного денежного штрафа до пяти лет лишения свободы за неоднократное нарушение.
От службы в «особый период» могут быть освобождены люди с правом на пенсию по выслуге лет, по состоянию здоровья, при служебном несоответствии и другим причинам. Прошедшие такую службу смогут иметь льготы на отпуск, обеспечить семью жильем.