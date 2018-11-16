Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
271

На Украине просчитали последствия войны с Россией

Украина не сможет выстоять, если случится война с Россией, об этом рассказал бывший глава СБУ Игорь Смешко, пишет РИА Новости.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил, — сказал Смешко. — Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит».

Смешко назвал неэффективными расходы военного бюджета страны, объяснив проблему «непрозрачностью».

По его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5−2% ВВП, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги «до последнего цента», тогда как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3%, но неизвестно, на что они тратятся.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость