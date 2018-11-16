На Украине просчитали последствия войны с Россией

«Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил, — сказал Смешко. — Да, мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит».

Смешко назвал неэффективными расходы военного бюджета страны, объяснив проблему «непрозрачностью».

По его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5−2% ВВП, а на сайте американского конгресса расписано, на какие закупки уходили деньги «до последнего цента», тогда как в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3%, но неизвестно, на что они тратятся.