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Политика
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На Украине раскрыли шпиона, передававшего секретные данные за российскую пенсию

Контрразведка Украины якобы раскрыла агента ГРУ Сергея Лазарева с позывным «Сократ», который в течение трех лет передавал российским военным секретную информацию, сообщает телеканал ТСН.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

Задержанный «шпион» имел звание полковника Военно-воздушных сил (ВВС) Украины и отвечал за учет военной техники.

Контрразведка утверждает, что работать на Россию «Сократ» стал после поездки к своей сестре в город Щебекино Белгородской области. Там он якобы встретился со своим куратором Денисом Юшиным, который работал в российской разведке, пишет РИА Новости.

Военный сообщил, что Россию интересуют секреты украинской военной авиации, которые Лазарев согласился передавать. Взамен на это «Сократ» попросил выплачивать ему российскую пенсию, следует из сообщения телеканала.

В материале телеканала говорится, что «шпиону» выделили ноутбук со специальной программой, которая уничтожала все следы его контактов с российскими военными. Лазарев рассказал, что самостоятельно искал каналы для передачи информации России.

У него была задача добыть украинский боеспособный беспилотный аппарат. «Сократ» должен был проникнуть на украинскую авиабазу при содействии знакомых украинских офицеров, а передать беспилотник российским военным должен был уже другой человек.

Пароли и явки «Сократа» удалось раскрыть тогда, когда он якобы начал интересоваться авиабазой украинских вооруженных сил под Киевом.

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