На Украине заявили, что санкции против России бесполезны

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России. Об этом сообщает russian.rt со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

«О каких европейских санкциях в отношении России идёт речь, если Франция там строит завод „Рено“, Германия с Россией строит „Северный поток — 2“ и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации», — сказал Дмитрий Спивак.

Политик также добавил, что Киеву надо быть готовым к тому, что в европейской политике поменяются тенденции в отношении данного вопроса. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому надо как можно быстрее назначить новую команду в МИД страны.