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Политика

На Украине заявили, что санкции против России бесполезны

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России. Об этом сообщает russian.rt со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

«О каких европейских санкциях в отношении России идёт речь, если Франция там строит завод „Рено“, Германия с Россией строит „Северный поток — 2“ и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации», — сказал Дмитрий Спивак.

Политик также добавил, что Киеву надо быть готовым к тому, что в европейской политике поменяются тенденции в отношении данного вопроса. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому надо как можно быстрее назначить новую команду в МИД страны.

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