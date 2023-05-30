30 мая
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Политика

На Украине Зеленского обвинили в госизмене. Возбуждено уголовное дело

Суд постановил возбудить уголовное дело о государственной измене президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Звезда".

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

Суд обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о государственной измене против президента Украины.

Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что глава государства назначал "агентов ФСБ" в службу безопасности Украины.

По его словам, в качестве фигурантов допросят бывшего начальника СБУ и бывшего замсекретаря СНБО.

Также в ходе расследования опросят и главу офиса президента Ермака, а также заместителя — Романа Машовца.

Ранее президент Сирии демонстративно отказался слушать речь Зеленского на заседании Лиги арабских государств.

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