На выборах президента Украины Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем Порошенко

У Зеленского пока 29,66% голосов, а у Порошенко — 16,83%. Идущая на третьем месте Юлия Тимошенко показывает результат в 13,75%.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
По данным ЦИК Украины, на выборах президента этой страны лидирует комик Владимир Зеленский. После подсчета 10,27% разрыв между его результатами и результатами действующего президента Петра Порошенко увеличился и шоумен набирает пока в два раза больше, пишет РИА Новости.
У Зеленского пока 29,66% голосов, а у Порошенко — 16,83%. Идущая на третьем месте Юлия Тимошенко показывает результат в 13,75%.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter