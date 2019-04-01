На выборах президента Украины Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем Порошенко

По данным ЦИК Украины, на выборах президента этой страны лидирует комик Владимир Зеленский. После подсчета 10,27% разрыв между его результатами и результатами действующего президента Петра Порошенко увеличился и шоумен набирает пока в два раза больше, пишет РИА Новости.