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Политика

На выборах президента Украины Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем Порошенко

По данным ЦИК Украины, на выборах президента этой страны лидирует комик Владимир Зеленский. После подсчета 10,27% разрыв между его результатами и результатами действующего президента Петра Порошенко увеличился и шоумен набирает пока в два раза больше, пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео www.facebook.com/ze2019official

У Зеленского пока 29,66% голосов, а у Порошенко — 16,83%. Идущая на третьем месте Юлия Тимошенко показывает результат в 13,75%.

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