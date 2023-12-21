21 декабря
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Политика

На выборах президента жители Алтайского края могут проголосовать в формате ДЭГ

Алтайский край вошел в число регионов, в которых выборы президента РФ пройдут в традиционном и дистанционном формате.

Так выглядит КОИБ.
Так выглядит КОИБ.
Олег Богданов

Таким образом регион стал одним из 29 субъектов России, где можно сделать свой выбор дистанционно.

При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — дополнительный способ голосования, который не отменяет традиционный формат, указывает "Интерфакс".

Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Между тем заявки от 16 претендентов в кандидаты в президенты РФ поступили в ЦИК.

По прогнозам ЦИК, количество заявок возрастет.

Ранее свои кандидатуры публично выдвинули президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший министр обороны ДНР и находящийся в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму Игорь Стрелков. Также в списке — журналистка, муниципальный депутат и др.

Впервые

Выборы президента РФ впервые пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

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