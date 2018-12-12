На выборах нового губернатора в Алтайском крае сэкономили почти 100 млн бюджетных средств

265,2 млн рублей потратили из бюджета Алтайского края на внеочередные выборы губернатора в сентябре 2018 года. Об этом говорится в отчете краизбиркома, который представит председатель комиссии Ирина Акимова 20 декабря на сессии краевого заксобрания.