На выборах нового губернатора в Алтайском крае сэкономили почти 100 млн бюджетных средств

Изначально на проведение выборов из краевой казны выделили 350,6 млн рублей. Однако, следует из отчета, 94,4 млн удалось сэкономить.
Самую большую долю в затратах заняла заработная плата членов избиркомов — 202 млн рублей. Их в крае работало более 15 тысяч человек. Еще 14,4 млн заплатили наемным рабочим: мебельщикам, водителям, грузчикам, техничкам и т. д.
Информирование избирателей обошлось в 5,2 млн рублей.
На приобретение оборудования, кабин, стендов, печатей и прочих материальных вещей потратили 3 млн рублей.
На изготовление избирательных бюллетеней направили 2,6 млн рублей.
Чуть больше 2 млн составили транспортные расходы, 2,1 млн — канцелярские.
Более 902 тыс. рублей потратили на связь.
Однако в отчете есть неуточненная статья — «другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов». Они составили 23,4 млн рублей.
Факт
В 2014 году губернаторские выборы обошлись в 160 млн рублей.