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На выборах нового губернатора в Алтайском крае сэкономили почти 100 млн бюджетных средств

265,2 млн рублей потратили из бюджета Алтайского края на внеочередные выборы губернатора в сентябре 2018 года. Об этом говорится в отчете краизбиркома, который представит председатель комиссии Ирина Акимова 20 декабря на сессии краевого заксобрания.

Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Анна Зайкова, altapress.ru

Изначально на проведение выборов из краевой казны выделили 350,6 млн рублей. Однако, следует из отчета, 94,4 млн удалось сэкономить.

Самую большую долю в затратах заняла заработная плата членов избиркомов — 202 млн рублей. Их в крае работало более 15 тысяч человек. Еще 14,4 млн заплатили наемным рабочим: мебельщикам, водителям, грузчикам, техничкам и т. д.

Информирование избирателей обошлось в 5,2 млн рублей.

На приобретение оборудования, кабин, стендов, печатей и прочих материальных вещей потратили 3 млн рублей.

На изготовление избирательных бюллетеней направили 2,6 млн рублей.

Чуть больше 2 млн составили транспортные расходы, 2,1 млн — канцелярские.

Более 902 тыс. рублей потратили на связь.

Однако в отчете есть неуточненная статья — «другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов». Они составили 23,4 млн рублей.

Факт

В 2014 году губернаторские выборы обошлись в 160 млн рублей.

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