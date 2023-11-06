На войне Израиля с ХАМАС впервые в истории прошел "бой" в космосе

Ракета с помощью ПРО оказалась за пределами стратосферы Земли.
Израиль использовал противоракетную систему Arrow, разработанную вместе с США.
Ранее радикалы из ХАМАС жестоко убили 22-летнюю девушку, жуткое видео с которой облетело интернет.
Израиль сбил ракету из Йемен, которая летела в направлении города Эйлат. Британская газета The Telegraph считает, что это стало первым в истории боем в космосе.
Ракета с помощью ПРО оказалась за пределами стратосферы Земли.
Израиль использовал противоракетную систему Arrow, разработанную вместе с США.
Ранее радикалы из ХАМАС жестоко убили 22-летнюю девушку, жуткое видео с которой облетело интернет.
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