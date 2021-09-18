На закрытом избирательном участке нашли спящую парочку

Внимание на них обратил член областной избирательной комиссии Александр Лебедев, который в центре общественного мониторинга просматривал видео с камер, установленных на участках, пишет Znak.

«Это произошло на УИК 678 в Металлургическом районе, люди соорудили кровать и спят на участке. Судя по кадрам, это парень с девушкой», указал наблюдатель.

В настоящее время избирательная комиссия выясняет, кто эти люди и на каком основании они находятся на участке, пишет «Росбалт».

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу.

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