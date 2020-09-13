Наблюдатели пока не сообщают о нарушениях во время выборов в Алтайском крае

Более 500 общественных наблюдателей следят за ходом выборов 13 сентября в Алтайском крае. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано.

По данным краевого избиркома на 18.00 средняя явка избирателей региона составила 19,8%. В общей сложностей в Алтайском крае проголосовали 59 245 человек.

На дополнительных выборах депутата АКЗС явка составила 15,36%. А в Славгороде, где выбирают депутатов горсобрания, она оказалась выше — 21%

Член комиссии с правом совещательного голоса Диана Винокурова сообщила, что в Славгороде, на участке № 527, голосование проходит без нарушений.

На нашем участке голосование идет в рабочем режиме. За легитимностью процесса следят наблюдатели от «Единой России» и КПРФ. Также присутствует кандидат-самовыдвиженец, следит, чтобы все было законно. Сегодня с 7.00 до 7.30 председатель комиссии вскрыла при нас сейф-пакеты по досрочному голосованию. После подсчета бюллетеней мы убедились, что вся информация совпадает. В течении дня люди спокойно приходят на участок. Санитарные нормы соблюдаются — при входе не участок каждому выдается индивидуальный пакет с маской, перчатками, дезинфицирующей салфеткой и ручкой, — отметила Диана Винокурова.

Итоги Единого дня голосования подведут 14 сентября примерно к 10.00.