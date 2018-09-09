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Наблюдатели: выборы в Алтайском крае проходят без нарушений

9 сентября в Алтайском крае работает 1797 избирательных участков, на которых работает свыше 2000 наблюдателей.

Никаких нарушений на участках не зарегистрировано, сообщают наблюдатели. Например, в Бийске на участке № 290 избиратели довольно активны. Однако, как отмечает наблюдатель Ольга Кострикова, пока не особо торопится сделать свой выбор молодежь.

Я впервые работаю наблюдателем. Все очень интересно. И хочу сказать, что пока чаще всего на участок приходят пенсионеры. Хотелось бы, чтобы было больше молодежи. А так, в целом, обстановка спокойная, — сказала Ольга Александровна.

Штатная ситуация и в Рубцовске: на некоторых участках в третьем по величине городе региона явка даже выше, чем на прошлых выборах. На участке № 481 к полудню свой выбор сделали 320 рубцовчан.

Обстановка замечательная, явка хорошая, настроение праздничное, музыка играет. Могу заверить — выборы главы региона у нас проходят честно и без нарушений, — говорит наблюдатель Алексей Кузнецов.

  • Новости партий

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