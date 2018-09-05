Началось. Российская авиация отбомбилась по позициям боевиков в Идлибе

Склады террористов, где не только хранились, но и собирались беспилотники, а также взрывчатка, которую доставляли с помощью этих БПЛА, разбомбили два российских Су-34. ПО словам Конашенкова, беспилотники с этого террористического склада использовались для нанесения ударов по российской авиабазе Хмеймим, а также для подрывов в городах в провинциях Алеппо и Хама.
Также был уничтожен склад с ПЗРК, который высокоточным боеприпасом разбомбил Су-35С.
Кроме того, Конашенков рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных беспилотника боевиков, а всего за месяц — 47.
Напомним, что провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.
Ранее стало известно, что 4 сентября территория Сирии в провинциях Тартус и Хама была обстреляна ракетами, выпущенными с израильских самолетов.