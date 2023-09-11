Начнется ли мобилизация в России 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, в России якобы должна была начаться мобилизация. Нужно более 200 тыс. человек. Рассылки гуляют по Сети уже около недели. Для правдоподобности к ним прикреплены документы с подписью Шойгу.

Из документа следует, что в России призовут 200 тыс. человек в период с 11 сентября по 1 ноября 2023 года. На самом же деле это фейк. Ведь сейчас можно подделать любо документ.

Документ не был опубликован на официальном портале Минобороны. А также подпись министра обороны Шойгу совсем не похожа на оригинальную, сообщила "Российская газета".

Отметим, что официальные источники уже неоднократно говорили, что это фейк. Просто кто-то хочет нагнать панику у россиян.

Ранее в Госдуме прокомментировали необходимость новой волны мобилизации.