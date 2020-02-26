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26 февраля
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Политика

Нарушившие российскую границу самолеты разрешили сбивать, но с оговоркой

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Это следует из новых правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве. Документ утвердил премьер Михаил Мишустин, его опубликовали на официальном портале правовых актов.

Предписывается, что сначала самолеты ВКС должны подать нарушителю радиокоманды и визуальные сигналы на выход из воздушного пространства России. В случае продолжения полета его нужно принудить к посадке или выдворить, сообщает РИА Новости.

Если имеются сведения, что самолет захвачен, военные должны принудить его к посадке на установленных аэродромах. При отказе выполнить требования по борту могут открыть огонь, но только если отсутствуют заложники.

Новая редакция правил сменила документ 1994 года, который также запрещал сбивать самолеты с пассажирами.

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