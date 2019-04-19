Нарушивший российскую госграницу самолет истребители принудительно посадили в Псковской области

«С учетом характеристик полета, скорее всего, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства», — рассказал источник «Интерфакса».
На перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель. В результате самолет удалось посадить на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Пилота задержали. Впоследствии выяснилось, что принудительно посаженный в Пскове самолет оказался российским.
Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились.
«Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО», — сказал собеседник агентства.