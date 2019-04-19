Нарушивший российскую госграницу самолет истребители принудительно посадили в Псковской области

18 апреля нарушивший государственную границу РФ самолет принудительно посадили в Псковской области. Предварительно, «неопознанное воздушное судно» заметили в Новгородской области. Борт летел на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли, сообщает «Интерфакс».

«С учетом характеристик полета, скорее всего, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства», — рассказал источник «Интерфакса».

На перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель. В результате самолет удалось посадить на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Пилота задержали. Впоследствии выяснилось, что принудительно посаженный в Пскове самолет оказался российским.

Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились.