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Политика

Нарушивший российскую госграницу самолет истребители принудительно посадили в Псковской области

18 апреля нарушивший государственную границу РФ самолет принудительно посадили в Псковской области. Предварительно, «неопознанное воздушное судно» заметили в Новгородской области. Борт летел на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли, сообщает «Интерфакс».

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

«С учетом характеристик полета, скорее всего, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства», — рассказал источник «Интерфакса».

На перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель. В результате самолет удалось посадить на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Пилота задержали. Впоследствии выяснилось, что принудительно посаженный в Пскове самолет оказался российским.

Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились.

«Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО», — сказал собеседник агентства.

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