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Политика

«Нас не догонят»: бывшая «татушка» собралась в Госдуму от партии власти

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на праймериз «Единой России», о чем сама же и сообщила своим подписчикам в Instagram.

Юля Волкова.
Юля Волкова.
fishki.net.

Певица собирается участвовать в выборах в Госдуму.

«Мои хорошие, я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», — написала экс-участница «Тату».

Свое сообщение она сопроводила хештэгом #праймериз2021 и геотэгом Ivanovo, Russia.

В сториз Волкова выложила несколько коротких видео, одно сделано у входа в региональную приемную председателя партии, на других она заполняет заявку на участие в праймериз, пишет polit.ru.

Подписчики певицы не оценили ее инициативу. В комментариях к записи преобладают негативные и критические оценки.

«Денег не хватает?! Ты-то зачем в это лезешь», «Я сошла с ума», «Ну и стыдоба», — пишут комментаторы.

Ранее певица не проявляла интереса к политической деятельности.

О «татушке»

Юлия Волкова снималась в детском киножурнале «Ералаш» и выступала в составе детского вокально-инструментального ансамбля «Непоседы».

Участницей проекта «Тату» она стала в 1999 году, на тот момент ей было 14 лет.

Дуэт «Тату» в мае 2003 года участвовал в международном конкурсе песни «Евровидение» и занял третье место. В 2009 году группа распалась. Ее участницы занялись сольными проектами.

В 2010 году Волкова приняла ислам, но в 2017 году опубликовала в Instagram свою фотографию в храме перед иконой в Прощеное воскресенье и написала: «Простите меня за все. Сердцем и душой я с вами».

Недавно стало известно, что Волкова потеряла голос из-за серьезной болезни.

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