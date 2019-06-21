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Политика

«Наш враг»: глава Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook обвинила Москву в дестабилизации страны. Политик назвала Россию «врагом и оккупантом», пишет Lenta.ru.

Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили.
www.instagram.com/salome_zurabishvili

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала Саломе Зурабишвили.

Президент подчеркнула, что те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают российскую политику и реализуют планы Кремля.

Протесты в Грузии начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, который занимает пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди потребовали отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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