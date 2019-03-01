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Политика

Настя Рыбка заявила, что востребована среди политиков

Модель Анастасия Вашукевич (больше известна как Настя Рыбка) рассказала в пресс-центре НСН, что после того, как в ее жизни появился миллиардер Олег Дерипаска, с ней ищут встречи и даже следят российские политики и министры.

Настя Рыбка.
Настя Рыбка.
www.instagram.com/nastya_rybka.ru

По мнению Вашукевич, политики хотят провести с ней время, чтобы узнать новые подробности скандала с Дерипаской. Она рассказала, что недавно «отказала за очень большие деньги просто попить кофе одному министру».

8 февраля 2018 года Вашукевич опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она стала жертвой группового изнасилования.

26 февраля полиция Таиланда задержала Вашукевич, Александра Кириллова и еще восьмерых россиян за проведение секс-тренингов на территории страны. 13 апреля их заключили под арест в местной тюрьме, пишет znak.com.

В январе этого года Рыбка вернулась в Россию и стал фигуранткой дела о вовлечении в занятие проституцией, но вскоре Нагатинский районный суд Москвы прекратил производство по ходатайству следователя об избрании меры пресечения и освободил девушку.

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