Настя Рыбка заявила, что востребована среди политиков

Модель Анастасия Вашукевич (больше известна как Настя Рыбка) рассказала в пресс-центре НСН , что после того, как в ее жизни появился миллиардер Олег Дерипаска, с ней ищут встречи и даже следят российские политики и министры.

По мнению Вашукевич, политики хотят провести с ней время, чтобы узнать новые подробности скандала с Дерипаской. Она рассказала, что недавно «отказала за очень большие деньги просто попить кофе одному министру».

8 февраля 2018 года Вашукевич опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она стала жертвой группового изнасилования.

26 февраля полиция Таиланда задержала Вашукевич, Александра Кириллова и еще восьмерых россиян за проведение секс-тренингов на территории страны. 13 апреля их заключили под арест в местной тюрьме, пишет znak.com.

В январе этого года Рыбка вернулась в Россию и стал фигуранткой дела о вовлечении в занятие проституцией, но вскоре Нагатинский районный суд Москвы прекратил производство по ходатайству следователя об избрании меры пресечения и освободил девушку.