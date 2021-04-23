Наталья Кувшинова: «Вопросы социальной поддержки и экономического развития в приоритете»

Основной блок вопросов в Послании был посвящен внутренней политике. Это и продолжение мер поддержки для семей с детьми, и введение новых мер: единовременная денежная выплата для школьников и для тех, кто только готовится в первый класс, введение мер поддержки для неполных семей.

Кроме того, Президентом была поддержана инициатива Партии «Единая Россия» по введению 100% оплаты больничного листа независимо от трудового стажа для мам в том случае, если ребёнок в возрасте до семи лет заболел и необходим уход за ребёнком.

Даны поручения, связанные с обновлением автопарка скорой медицинской помощи, школьных автобусов, созданием новых мест в образовательных организациях, выделением дополнительных средств на дома культуры и библиотечный фонд.

Кроме того, крайне важная тема — разработка механизма инфраструктурных кредитов под 3% для регионов.

Эта мера даст возможность создания таких серьезных и важных проектов как реконструкция дорог, создание автомагистралей, обновление общественного транспорта, отвечающего современным требованиям.

Главная задача — все поручения, которые были даны нашим Президентом, все задачи, которые поставил Владимир Владимирович Путин максимально оперативно и эффективно должны быть проработаны и реализованы Государственной Думой, Советом Федерацией, Правительством России и регионами.

Очень важно, что многие предложения, которые депутатский корпус «Единой России», представители партии на местах сформировали и предложили Президенту, были поддержаны, и сегодня дан старт запустить их в работу!