23 апреля -1°C
﻿
Политика
18

Наталья Кувшинова: «Вопросы социальной поддержки и экономического развития в приоритете»

Основной блок вопросов в Послании был посвящен внутренней политике. Это и продолжение мер поддержки для семей с детьми, и введение новых мер: единовременная денежная выплата для школьников и для тех, кто только готовится в первый класс, введение мер поддержки для неполных семей.

Наталья Кувшинова.
Наталья Кувшинова.
Фото Анны Зайковой.

Кроме того, Президентом была поддержана инициатива Партии «Единая Россия» по введению 100% оплаты больничного листа независимо от трудового стажа для мам в том случае, если ребёнок в возрасте до семи лет заболел и необходим уход за ребёнком.

Даны поручения, связанные с обновлением автопарка скорой медицинской помощи, школьных автобусов, созданием новых мест в образовательных организациях, выделением дополнительных средств на дома культуры и библиотечный фонд.

Кроме того, крайне важная тема — разработка механизма инфраструктурных кредитов под 3% для регионов.

Эта мера даст возможность создания таких серьезных и важных проектов как реконструкция дорог, создание автомагистралей, обновление общественного транспорта, отвечающего современным требованиям.

Главная задача — все поручения, которые были даны нашим Президентом, все задачи, которые поставил Владимир Владимирович Путин максимально оперативно и эффективно должны быть проработаны и реализованы Государственной Думой, Советом Федерацией, Правительством России и регионами.

Очень важно, что многие предложения, которые депутатский корпус «Единой России», представители партии на местах сформировали и предложили Президенту, были поддержаны, и сегодня дан старт запустить их в работу!

  • Новости партий
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость