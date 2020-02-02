Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Наталья Поклонская показала фотосессию в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в Facebook снимки из фотосессии, где предстала в новом образе.

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская.
rkproc.ru

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская „няш-мяш“. Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — написала Поклонская.

Фотосессия Натальи Поклонской
Фотосессия Натальи Поклонской
www.facebook.com/PoklonskayaNV

Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Тогда на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности — в Японии, уточняет РИА Новости.

Наталья Поклонская на рисунках азиатских художников.
Наталья Поклонская на рисунках азиатских художников.
pixiv.net

Вскоре Поклонской посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «няш».

Наталья Поклонская на рисунках азиатских художников.
Наталья Поклонская на рисунках азиатских художников.
pixiv.net
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость