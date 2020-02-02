Наталья Поклонская показала фотосессию в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в Facebook снимки из фотосессии, где предстала в новом образе.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская „няш-мяш“. Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — написала Поклонская.

Фотосессия Натальи Поклонской www.facebook.com/PoklonskayaNV

Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Тогда на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности — в Японии, уточняет РИА Новости.

Наталья Поклонская на рисунках азиатских художников. pixiv.net

Вскоре Поклонской посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «няш».