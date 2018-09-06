Наталья Тимакова решила уйти с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева

6 сентября вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко сообщил, что должность пресс-секретаря председателя правительства РФ займет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Наталья Тимакова в беседе с журналистами добавила, что передаст дела новому пресс-секретарю в течение недели. «В следующую неделю мы с Олегом будем работать вместе, я передам ему дела, познакомлю его с коллективом и журналистами. После того, как завершится оформление документов, он выйдет на работу».

Наталья Тимакова занимала эту должность 10 лет. Она стала пресс-секретарем Дмитрия Медведева сразу после его избрания президентом России и продолжила работать с ним, когда в 2012 году он стал председателем правительства.

Напомним, о том, что премьер-министр подыскивает новых кандидатов на пост Тимаковой, стало известно в августе. Тогда выяснилось, что на месте своего пресс-секретаря Медведев хочет видеть мужчину средних лет, с опытом работы в digital-сфере.

Справка

Олег Сергеевич Осипов родился 19 сентября 1978 года. В 1999 году окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и стал работать корреспондентом дипломатической редакции РИА «Новости». В 2000 году он перешел в «кремлевский пул» агентства и освещал мероприятия с участием президента РФ.