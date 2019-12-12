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12 декабря -6°C

National Interest рассказал, какое место в мире занимает мощный флот России

Российский флот входит в пятерку самых мощных в мире, вместе с США, Китаем, Великобританией и Японией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
mil.ru

На первое место журнал поставил американский флот. Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, указывает автор материала.

Американский флот имеет десять авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводных лодки.

На втором месте расположился ВМФ Китая. Его развитие стало возможным благодаря росту экономики, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает издание.

Китай имеет один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.

Третье занимает ВМФ России. По словам автора, несмотря на то, что Россия традиционно является сухопутной державой, она унаследовала большую часть советского флота. В строй вводятся новые корабли, а также проходит модернизация старых.

&quot;Адмирал Горшков&quot;.
«Адмирал Горшков».
topwar.ru

Российский флот имеет 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

На четвертом месте Королевский ВМФ Великобритании. Британский флот в последние годы сталкивается с последовательным сокращением, отмечает издание.

Великобритания располагает тремя большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, семью ударными атомными подводными лодками и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами.

На пятом месте Морские силы самообороны Японии. Флот имеет 114 кораблей, при этом его ядро — эсминцы в количестве 46 единиц. Подводный флот Японии состоит из 16 кораблей и считается одним из лучших в мире, пишет журнал.

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