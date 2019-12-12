National Interest рассказал, какое место в мире занимает мощный флот России

Российский флот входит в пятерку самых мощных в мире, вместе с США, Китаем, Великобританией и Японией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest .

На первое место журнал поставил американский флот. Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, указывает автор материала.

Американский флот имеет десять авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводных лодки.

На втором месте расположился ВМФ Китая. Его развитие стало возможным благодаря росту экономики, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает издание.

Китай имеет один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.

Третье занимает ВМФ России. По словам автора, несмотря на то, что Россия традиционно является сухопутной державой, она унаследовала большую часть советского флота. В строй вводятся новые корабли, а также проходит модернизация старых.

«Адмирал Горшков». topwar.ru

Российский флот имеет 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

На четвертом месте Королевский ВМФ Великобритании. Британский флот в последние годы сталкивается с последовательным сокращением, отмечает издание.

Великобритания располагает тремя большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, семью ударными атомными подводными лодками и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами.

На пятом месте Морские силы самообороны Японии. Флот имеет 114 кораблей, при этом его ядро — эсминцы в количестве 46 единиц. Подводный флот Японии состоит из 16 кораблей и считается одним из лучших в мире, пишет журнал.