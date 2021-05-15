15 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Национальные кибервойска хотят создать на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается подписать указ о создании кибервойск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина».

Патрульная полиция Украины.
Патрульная полиция Украины.
facebook.com/UA.National.Police

Как сообщил телеканалу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, решение о создании кибервойск поддержал 21 участник закрытого заседания СНБО.

«Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», — подчеркнул Данилов.

На заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых — утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.

В последнее время на юго-востоке Украины усиливается напряженность. В самопровозглашенных республиках Донбасса обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.

В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, и подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость