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Политика

Навальный работает на западные спецслужбы, заявил спикер Госдумы

Алексей Навальный работает с западными спецслужбами, действует в их интересах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран», — сказал председатель нижней палаты парламента.

По словам Володина, в России Навального, который впал в кому 20 августа, искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента, пишет Lenta.ru.

Заявление спикера прозвучало на фоне анонса интервью оппозиционера немецкому журналу Der Spiegel, в котором Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ.

Ранее немецкие СМИ сообщили о желании Навального вернуться в Россию. По его словам, он не боится возвращаться. И подчеркнул — его главной задачей является остаться «парнем, который не боится».

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