Навальному предъявили новое обвинение. Создал организацию, посягающую на личность и права граждан

Оппозиционеру Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

«Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», — сообщает 11 августа сайт Следственного комитета.

Как полагает следствие, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией» (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации).

«В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — заявляют в СКР.

Упомянутые люди, а также иные лица, как подчеркивают в СК, организовали распространение на своих личных страницах в интернете и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан в несогласованных митингах в январе текущего года.

Алексей Навальный. Скриншот видео navalny.com/p/5684

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства», — резюмируют в Следкоме.

Напомним, в настоящее время Алексей Навальный находится в колонии. Условный срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы.