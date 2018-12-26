Навоевались. На Украине отменили военное положение

26 декабря Петр Порошенко объявил об отмене военного положения, введенного месяц назад из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС. Военно положение отменено с 14:00 местного времени (15:00 мск).

Президент Украины заявил, что это его «принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации в сфере безопасности».

Также Порошенко сказал, не желает продлевать особый режим в стране, так как не хочет ограничивать право граждан избирать и быть избранными. Порошенко гарантировал, что президентские выборы состоятся, как и было запланировано, 31 марта 2019 года.

Петр Порошенко,

президент Украины:

Проведена огромная работа по передислокации войск, доукомплектации за счет резервов первой очереди, осуществлены поставки новых вооружений и модернизированной техники и вооружений, серьезно усилена противовоздушная оборона в восточных областях.

По словам политика, в десяти областях, где действовало военное положение, зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. «Порядка на улицах стало больше», — сказал украинский президент.

Военное положение было введено 26 ноября на 30 дней в десяти областях страны. Поводом для введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны с применением оружия, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.