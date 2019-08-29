Назарчук и нейрохирург стали почетными гражданами Алтайского края

На сессии ни Назарчук, ни Япрынцев не присутствовали. Однако, согласно регламенту, их нахождение в зале АКЗС не обязательно для принятия решения о присвоении им почетного звания.

Александр Назарчук

Он возглавлял региональный парламент три созыва: второй, третий и четвертый. И был сильнейшей политической фигурой 1990-х-2000-х годов. Успел поработать с тремя губернаторами Алтайского края.

В начале 1990-х Назарчук был депутатом Госдумы, а потом — министром сельского хозяйства России. Долгое время состоял в «Аграрной партии России».

Назарчук награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Звание почетного гражданина Алтайского края ему присвоено «за большой вклад в развитие системы законодательства Алтайского края и особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем».

Семен Япрынцев

Он работает в здравоохранении 57 лет. Япрынцев поступил в Алтайский государственный медицинский институт в 1954 году. Работал в Усть-Пристанской и Усть-Калманской больницах, а с 1965 года — в краевой.

Как сообщал официальный сайт края, с именем Япрынцева связан целый этап развития нейрохирургической службы, а именно, сосудистой хирургии. Он внедрял использование микрохирургической техники при оперировании аневризм.

Япрынцев владеет методиками оперативного вмешательства у больных с заболеваниями позвоночника, головного мозга, острыми черепно-мозговой и спинальной травмами, опухолями центральной нервной системы.

Он имеет звание заслуженного врача России, награжден медалями «За доблестный труд», «За освоение целинных земель». Звание почетного гражданина Алтайского края ему присуждено «за многолетний добросовестный труд в деле охраны здоровья населения и особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем».