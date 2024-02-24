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Политика

Назначение Ельциным, отмена возрастного ценза Путиным: чем известен Вячеслав Лебедев

24 февраля стало известно, что после продолжительной болезни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. У него было онкозаболевание.

Вячеслав Лебедев.
Вячеслав Лебедев.
vsrf.ru

На момент смерти ему было 80 лет.

Лебедев — бессменный руководитель ВС РФ с 1999 года.

Окончил юрфак МГУ, работал в различных райсудах Москвы. А с 1986-го — председатель Московского городского суда. В 1989-м назначен председателем Верховного суда РСФСР.

Конституция

В 1993 году входил в состав рабочей комиссии по доработке президентского проекта Конституции.

Неограниченный срок

В 1999 году Вячеслав Лебедев по представлению президента Бориса Ельцина назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок, напоминает "Коммерсантъ". Однако в 2001 году были приняты поправки — полномочия председателя ограничивались шестью годами.

Возрастной ценз

В 1999, 2007, 2012 годах переназначался на должность председателя Верховного суда РФ. в 2013 году ему исполнилось 70 лет. Это предельно допустимый срок для этой должности. Но президент РФ Владимир Путин отменил своим указом возрастной ценз в отношении председателя ВС РФ и его замов.

В 2019 году 2019 года досрочно переназначен на пост председателя Верховного суда РФ сроком на шесть лет.

Присяжные, коррупция

Выступал за расширение компетенции суда присяжных, против замены реальных сроков заключения штрафами для лиц, осужденных по коррупционным статьям.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким, а также коллегам Вячеслава Лебедева.

В настоящее время обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова.

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