Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 июля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Назван единственный регион России, где большинство «против» поправок в Конституцию

Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок в Конституцию.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Дмитрий Лямзин, ИД "Алтапресс"

Согласно информации на сайте ГАС «Выборы», против внесения поправок высказались 54,57%, за — 44,42%. Испорчено 205 бюллетеней.

Протестное голосование в НАО может быть связано с грядущим объединением региона с Архангельской областью, предположил «Уралинформ».

Меморандум и референдум

Ранее врио архангельского губернатора Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о совместных действиях по подготовке инициативы объединения области и округа, пишет newsru.com. Два человека, близких к руководству Архангельской области, говорили, что референдум должен пройти уже в ближайший единый день голосования 13 сентября.

Однако после подписания меморандума в НАО начались протесты местных жителей, против объединения выступили и некоторые окружные единороссы.

Референдум об Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится, заявил 27 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет 19rus.info.

Технический сбой

Между тем «протестное голосование» в Коми оказалось технической ошибкой. Из опубликованных данных следовало, что 68,02% жителей Коми выступили против поправок.

Однако в Центризбиркоме заявили, что данные не верны. Якобы из-за технической ошибки на электронном табло цифры высветились наоборот.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость