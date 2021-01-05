Назван ТОП-10 главных рисков 2021 года

Первое место в ТОП-10 занимает «разделенная Америка», где, как полагают эксперты, с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда около половины жителей Соединенных Штатов будет считать нелегитимным каждого следующего президента.
Пандемия коронавируса названа вторым главным риском 2021 года. Аналитики считают, что на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, а это способно обернуться беспорядками во многих странах.
Третьим главным риском года называется борьба с изменением климата, которая приведет к международной конкуренции.
Также в списке рисков называются рост напряженности в взаимоотношениях между США и Китаем, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке.