Названа численность избирателей в Барнауле и других городах Алтайского края

Всего на 1 июля в регионе насчитывается 1 813 470 избирателей. Лидером является Барнаул — 522 199 избирателей.
При этом в самой краевой столице самый многочисленный — Индустриальный район, где проживают 178 009 избирателей.
Меньше всего избирателей зарегистрировано в Октябрьском районе — 66 076 человек.
В Ленинском районе проживают 105 792 человек, обладающих активным избирательным правом, в Центральном — 96 788, в Железнодорожном — 75 534.
На втором месте среди городских округов по числу избирателей — Бийск. На территории наукограда проживают 162 537 человек, достигших возраста 18 лет.
Замыкает тройку лидеров — Рубцовск, на территории которого зарегистрировано 98 334 избирателя.
Лидерами по числу избирателей среди муниципальных районов Алтайского края являются: Первомайский (41 040 человек), Каменский (37 761), Тальменский (34 408), Павловский (33 417) и Шипуновский (23 249) районы.