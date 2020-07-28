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Политика

Названа численность избирателей в Барнауле и других городах Алтайского края

Избирательная комиссия Алтайского края установила точную численность избирателей, зарегистрированных по состоянию на 1 июля 2020 года.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Всего на 1 июля в регионе насчитывается 1 813 470 избирателей. Лидером является Барнаул — 522 199 избирателей.

При этом в самой краевой столице самый многочисленный — Индустриальный район, где проживают 178 009 избирателей.

Меньше всего избирателей зарегистрировано в Октябрьском районе — 66 076 человек.

В Ленинском районе проживают 105 792 человек, обладающих активным избирательным правом, в Центральном — 96 788, в Железнодорожном — 75 534.

На втором месте среди городских округов по числу избирателей — Бийск. На территории наукограда проживают 162 537 человек, достигших возраста 18 лет.

Замыкает тройку лидеров — Рубцовск, на территории которого зарегистрировано 98 334 избирателя.

Лидерами по числу избирателей среди муниципальных районов Алтайского края являются: Первомайский (41 040 человек), Каменский (37 761), Тальменский (34 408), Павловский (33 417) и Шипуновский (23 249) районы.

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