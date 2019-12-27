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Политика

Названы самые важные законы «для людей», принятые в России в 2019 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы из принятых в 2019 году, сообщается на сайте нижней палаты.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Среди перечисленных — законы о правах на жилье, ипотечных каникулах, паллиативной помощи и доступе родственников в реанимацию.

«Для нас в приоритете законы, которые помогают людям», — подчеркнул Володин.

По его словам, в 2019 году Госдумы комплексно решала вопросы защиты прав граждан, в том числе их права на собственное жилье.

Госдума.
Госдума.
altapress.ru

Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем.

«Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — привел Володин конкретные примеры.

Он также отметил, что долгие годы в стране не решались проблемы оказания паллиативной помощи и доступа родственников в реанимацию. Но «после длительных дискуссий такие законы были приняты».

Пожелание от Володина

«Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше радостных событий в Новом году», — обратился глава ГД к россиянам с пожеланием.

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