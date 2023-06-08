8 июня
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Политика

Названо предварительное время проведения прямой линии с Путиным

Стало известно, когда пройдет прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Политическое событие произойдет ноябре-декабре, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Иизначально предполагалось, что прямая линия с Путиным могла состояться летом. Но две недели назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит.

Немаловажно — желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления выборов президента РФ. Дело в том, что проводить прямую линию после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее, указывает Газета.Ru.

В 2022 году сообщалось, что прямую линию Путина могут совместить с его итоговой пресс-конференцией. В 2021 году прямая линия с президентом состояла 30 июня.

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