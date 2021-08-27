«Не держите зла»: алтайские депутаты на прощание признавались в любви и извинялись за обиды

Седьмой созыв Алтайского краевого Заксобрания закончил работу 27 августа. На финальной 15-минутке депутаты от души благодарили друг друга, приносили извинения за былое и восхитились едой в столовой мэрии.

Традиционные 15 минут председатель краевого парламента Александр Романенко решил не ограничивать по времени и дал высказаться всем желающим.

Первой слово взяла руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова.

«Я политик молодой, но считаю, что слово надо держать. Я тут Саше Молотову (Александр Молотов — глава фракции „Справедливая Россия — За правду“, — прим. ред) полтора года назад обещала извиниться — я его обозвала лгуном. Ты не лгун», — обратилась коммунистка к коллеге и, судя по аплодисментам, извинения были приняты.

Последняя сессия АКЗС седьмого созыва , 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Также она поименно поблагодарила коллег и руководителей комитетов, «взрослых мудрых и опытных мужчин», с которыми работала. Не забыла персек крайкома и товарищей-коммунистов, но только тех, кто ее «не предал».

Сергей Писарев («Единая Россия») тоже сказал «спасибо» коллегам-депутатам, отдельно отметив тех, кто занимается благотворительностью и помогает Барнаульскому зоопарку. Им он обещал выдать наградные нагрудные знаки.

Владимир Семенов, глава фракции ЛДПР, заметил, что эти пять лет были непростыми, но он наконец увидел, что «жириновцев» стали не просто слушать, но и слышать.

Это политик связал с приходом нового губернатора и от души поблагодарил Виктора Томенко.

Последняя сессия АКЗС седьмого созыва , 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Александр Молотов добавил, что проработав несколько созывов, действительно можно сравнивать отношения исполнительной и законодательной власти — они стали гораздо крепче и конструктивнее.

«Я надеюсь, что в следующем созыве эта атмосфера останется. <…> И не держите зла, если кого-то обидел, это было не специально. Я вас всех люблю», — расчувствовался справоросс.

30 лет проработавший в парламенте Александр Лазарев («Единая Россия»), глава комитета по здравоохранению и науке, назвал этот период своей жизни самым плодотворным.

«У нас многое получилось. Получилось потому, что мы стали единомышленниками», — констатировал заслуженный врач РФ.

Он тоже заметил изменения в отношении с чиновниками и отметил, что первый раз в истории накануне сессии к ним на заседание комитета пришел министр здравоохранения, чтобы поблагодарить за сотрудничество.

Последняя сессия АКЗС седьмого созыва , 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Евгения Боровикова пожелала крепкого здоровья и счастья коллегам, извинилась перед теми, кого могла лично обидеть.

«У меня бывают такие моменты, когда меня заносит на личности», — призналась депутат.

Без благодарности не остались и работники аппарата Заксобрания. Их похвалил Игорь Панарин («Единая Россия»).

Так как финальная в этом созыве сессия проходила в зале администрации Барнаула, спикер АКЗС Александр Романенко поблагодарил любезно предоставившего площадку главу города Вячеслава Франка.

Последняя сессия АКЗС седьмого созыва , 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Кстати, после перерыва депутаты оценили еду в местной столовой и некоторые пошутили, что теперь хотят сменить кресла парламента на Гордуму.

В ответ мэр воодушевленно сказал, что считает за честь проведение сессии в стенах администрации, а двери в Думу всегда открыты. Комплимент насчет обедов его тоже порадовал.

Глава региона Виктор Томенко был на сессии, но в середине заседания отъехал на селекторное совещание и не смог присутствовать на прощальных выступлениях депутатов. Позже он прислал сообщение с извинениями и обещал, что обязательно найдет время, чтобы встретиться с депутатами.

На трогательной ноте под гимн России парламентарии разошлись. Многие из них идут на выборы в новый созыв.