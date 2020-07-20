«Не дождетесь»: представитель Лукашенко прокомментировала сообщения о госпитализации белорусского лидера

В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко опровергли РИА Новости сообщения о госпитализации белорусского лидера с гипертоническим кризом.

«Не дождетесь», — сказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Ранее телеграм-канал «Беларусь 24/7» сообщил, что Лукашенко экстренно госпитализирован в президентскую больницу. По информации источников канала, у него якобы гипертонический криз.

Захват власти

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция вынашивает план силового свержения действующей власти в стране, сообщает телеканал ОНТ.

Он напомнил о событиях 2010 года. По словам Лукашенко, когда введенные против Белоруссии санкции не дали результата, на очередных президентских выборах были организованы беспорядки.

«Ввели санкции, наклоняли. Не получается. И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства», — сказал белорусский лидер.

Он добавил — тогда в операции задействовали около 400 боевиков, каждая фамилия которых была известна белорусским властям. Помимо этих людей в беспорядках участвовали еще столько же человек, которые «могли там шевелиться», остальные — зеваки, отметил Лукашенко.

По его словам, этот силовой вариант свержения действующего правительства или расшатывания обстановки по-прежнему актуален, пишет bfm.ru.