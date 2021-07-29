«Не мешайте». Сергей Миронов узнал о проблемах малого алтайского предприятия и высказался о вакцинации

Первое место, которое посетил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов во время рабочего визита на Алтай, стало предприятие малого бизнеса — Новоалтайский завод энергетического оборудования. Руководитель производства пожаловался на подорожание металла и, как следствие, нехватку оборотного капитала для развития, а также на нечестных конкурентов.

12 лет завод занимается изготовлением котельного оборудования. Их продукты используется покупают как для предприятий коммунального хозяйства, так для других производств, например, в пищевой промышленности.

Всего здесь, включая менеджеров, работают 50 человек. «Наши сварщики квалифицированные специалисты, они получают соответствующую зарплату в полном объеме — ни разу за все эти годы не задержали», — рассказывает заместитель генерального директора Евгений Куксин.

Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин

Поставляет свою продукцию он по всей России и странам СНГ. В прошлом году руководители решили выйти за рамки и поставлять запчасти для ТЭЦ в Кубу, но помешала пандемия. Переговоры идут до сих пор.

По словам Куксина, развивалось бы предприятие и дальше, если бы не подорожание металла.

Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин

Евгений Куксин,

заместитель генерального директора:

— В конце прошлого года цена металла поднялась почти в три раза и те контракты, которые мы заключили в ноябре с поставкой в мае, в итоге выполнили в ноль. Денег хватает только на то, чтобы платить налоги и заработную плату. А в это время конкуренты работают в серую, за счет чего позволяют себе снижать цены — так что, зарабатывать непросто. Повысили цены в два с половиной раза — меньше заказывать у нас не стали, потому что зиму никто не отменял, потребность в нашем оборудовании есть. Но если его закупает ЖКХ, значит это и на тарифы повлияет.

Предприниматели мечтают построить единый цех в Новоалтайске. Сейчас же часть производства находится в арендуемом у бывшего гиганта помещении.

Как утверждает Куксин, уже куплена земля, есть проект и разрешение на строительство, но дополнительных средств на это нет. «А в программах поддержки столько бюрократических проволочек. Пока начинаешь оставлять одну заявку — предложение закрывается. Вторую — не подходим». — рассказывает он.

Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин

Испытывает предприятие и кадровый голод. «Взяли в училище шесть сварщиков на практику. После учебы все пойдут работать к нам. С восьмым барнаульским училищем заключаем договор — будем готовить станочников. Конечно, приходится учить — кроме, того, что это сварочный аппарат, а это маска — ничего не знают. А у нас работают квалифицированные специалисты, которые могут варить оборудование, работающее под давлением», — объясняет Куксин.

«Представители малого и среднего бизнеса всегда на слова властей о поддержке отвечают: „Мы не штаны — поддерживать не надо. Вы не мешайте“, — комментирует Сергей Миронов. — Надо сделать налоговую систему понятной, предсказуемой и не повышать налоги бизнесу, который и так еле-еле выживает. И тогда налогооблагаемая база будет увеличиваться — ведь будет расти производство. Это же решает проблемы безработицы.

Сергей Миронов. Дмитрий Лямзин

А еще, нужно смотреть, чтобы монополисты, поставщики металлов и ресурсов, не пытались нажиться на тяжелой ситуации».

Также заместитель генерального директора завода и партийный лидер обсудили вопрос вакцинации. «Я переболел, у меня высокие антитела, позже буду ставить „Спутник V“. Но это мое решение. Если люди не хотят — право каждого», — произнес Сергей Миронов.