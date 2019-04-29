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Политика

«Не надо соблазнять»: Зеленский впервые после победы обратился к Путину

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к главе России Владимиру Путину. В своем посте в Facebook он прокомментировал решение Путина об упрощенной системе получения российских паспортов для украинцев.

Владимир Зеленский и команда празднуют победу.
Владимир Зеленский и команда празднуют победу.
facebook.com/ze2019official

Владимир Зеленский написал, что не советовал бы российским властям «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ». По его мнению, этой возможностью воспользуются или те, кто решит заработать, или те, кто захочет скрыться от уголовного преследования.

По словам Зеленского, Украина остается страной, где есть свобода слова, свободные СМИ и интернет, Украина независима, суверенна и неделима, и поэтому гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Зеленский сообщил, что его страна «не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран».

Он также сказал, что Украина тоже будет представлять гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, в том числе — россиянам.

Зеленский предупредил, что не следует «говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления».

Владимир Зеленский,
избранный президент Украины:

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма.

Напомним, Владимир Путин 27 апреля сообщил, что упрощенный порядок выдачи российских паспортов может распространиться не только на жителей Донбасса, но и на всех украинцев.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал он.

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