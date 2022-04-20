«Не наш сотрудник»: как Олег Тиньков раскритиковал спецоперацию, и почему в родном банке от него открестились

На странице в соцсетях Тиньков раскритиковал Вооруженные силы и россиян, которые поддерживают спецоперацию.
Бизнесмен заявил, что 90% граждан — против специальной операции. Он также усомнился в интеллектуальных способностях тех, кто «за». Об этом пишут «Аргументы и Факты».
Под постом Тинькова подписчики выразили негодование. Один из них сказал, что слова бизнесмена — «показуха для слабоумных».
Другой пользователь возмутился: «Проверить эту статью на экстремизм и осуждение нашей доблестной армии и завести уголовное дело».
«Очень грустно слышать такое из уст нашей элиты. Эта страна дала вам возможности, мы на вас равнялись, мечтали благодаря вам. Грустно и стыдно теперь», — добавил очередной комментатор.
В банке «Тинькофф» «отказались» от Тинькова после его заявления и отметили, что он высказал личное мнение.
Уточняется, что сейчас бизнесмен — не сотрудник компании. Он давно не был в России и в последние годы занимается здоровьем.
«Олег Тиньков — один из 20 млн наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», — сообщили в пресс-службе «Тинькофф».
Депутат Госдумы Султан Хамзаев пожаловался на Тинькова в Следственный комитет, передает «Московский Комсомолец». Его парламентарий обвиняет в «оскорблении граждан России и Вооруженных сил РФ».
«В СМИ активно обсуждается публичное заявление российского банкира Олега Юрьевича Тинькова, в котором усматривается попытка оскорбления граждан, а также дискредитация использования Вооруженных Сил… Прошу вас дать правовую оценку действиям О.Ю. Тинькова и в случае наличия в них состава преступления привлечь его к ответственности по всей строгости закона», — написал он на имя председателя СК Александра Бастрыкина.
Несколько недель назад о спецоперации высказался и Олег Дерипаска.
«К огромному сожалению, мы все еще далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу <…> переговоров, мир не наступит в ближайшие месяцы», — написал бизнесмен в Telegram-канале.
«А это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас!!!» — подытожил он.
«Взгляд» составил список звезд из России, которые поддерживают спецоперацию. Вот кто в нем:
- Актриса Ирина Апексимова;
- Певец Николай Басков;
- Певец Олег Газманов;
- Актер Борис Галкин;
- Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный;
- Журналистка Тина Канделаки;
- Режиссер Никита Михалков;
- Ведущая Алла Довлатова;
- Продюсер Яна Рудковская.
По данным фонда «Общественное мнение» на конец марта, спецоперацию поддерживают 73% россиян.