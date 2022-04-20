«Не наш сотрудник»: как Олег Тиньков раскритиковал спецоперацию, и почему в родном банке от него открестились

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Мнения: как подписчики отреагировали на высказывание Тинькова?

Под постом Тинькова подписчики выразили негодование. Один из них сказал, что слова бизнесмена — «показуха для слабоумных».

Другой пользователь возмутился: «Проверить эту статью на экстремизм и осуждение нашей доблестной армии и завести уголовное дело».

Правосудие. Суд. Молоток СС0

«Очень грустно слышать такое из уст нашей элиты. Эта страна дала вам возможности, мы на вас равнялись, мечтали благодаря вам. Грустно и стыдно теперь», — добавил очередной комментатор.