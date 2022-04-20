20 апреля
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Политика

«Не наш сотрудник»: как Олег Тиньков раскритиковал спецоперацию, и почему в родном банке от него открестились

Накануне бизнесмен Олег Тиньков высказался против спецоперации и осудил Вооруженные силы. Из-за этого в сети разгорелся скандал. Что об этом известно — в нашем материале.

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
wikipedia.org/
1
Колкое заявление: что сказал Тиньков?

На странице в соцсетях Тиньков раскритиковал Вооруженные силы и россиян, которые поддерживают спецоперацию.

Бизнесмен заявил, что 90% граждан — против специальной операции. Он также усомнился в интеллектуальных способностях тех, кто «за». Об этом пишут «Аргументы и Факты».

2
Мнения: как подписчики отреагировали на высказывание Тинькова?

Под постом Тинькова подписчики выразили негодование. Один из них сказал, что слова бизнесмена — «показуха для слабоумных».

Другой пользователь возмутился: «Проверить эту статью на экстремизм и осуждение нашей доблестной армии и завести уголовное дело».

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

«Очень грустно слышать такое из уст нашей элиты. Эта страна дала вам возможности, мы на вас равнялись, мечтали благодаря вам. Грустно и стыдно теперь», — добавил очередной комментатор.

3
Что о публикации говорят в банке «Тинькофф»?

В банке «Тинькофф» «отказались» от Тинькова после его заявления и отметили, что он высказал личное мнение.

Уточняется, что сейчас бизнесмен — не сотрудник компании. Он давно не был в России и в последние годы занимается здоровьем.

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
СС0

«Олег Тиньков — один из 20 млн наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», — сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

4
Кому и кто пожаловался на Тинькова?

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пожаловался на Тинькова в Следственный комитет, передает «Московский Комсомолец». Его парламентарий обвиняет в «оскорблении граждан России и Вооруженных сил РФ».

На Тинькова написали жалобу в СК после его высказывания о спецоперации.
На Тинькова написали жалобу в СК после его высказывания о спецоперации.
Социальные сети.

«В СМИ активно обсуждается публичное заявление российского банкира Олега Юрьевича Тинькова, в котором усматривается попытка оскорбления граждан, а также дискредитация использования Вооруженных Сил… Прошу вас дать правовую оценку действиям О.Ю. Тинькова и в случае наличия в них состава преступления привлечь его к ответственности по всей строгости закона», — написал он на имя председателя СК Александра Бастрыкина.

5
А кто тоже против спецоперации?

Несколько недель назад о спецоперации высказался и Олег Дерипаска.

«К огромному сожалению, мы все еще далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу <…> переговоров, мир не наступит в ближайшие месяцы», — написал бизнесмен в Telegram-канале.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

«А это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас!!!» — подытожил он.

6
Кто из знаменитостей одобряет спецоперацию?

«Взгляд» составил список звезд из России, которые поддерживают спецоперацию. Вот кто в нем:

  • Актриса Ирина Апексимова;
  • Певец Николай Басков;
  • Певец Олег Газманов;
  • Актер Борис Галкин;
  • Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный;
  • Журналистка Тина Канделаки;
Тина Канделаки.
Тина Канделаки.
instagram.com/tina_kandelaki.
  • Режиссер Никита Михалков;
  • Ведущая Алла Довлатова;
  • Продюсер Яна Рудковская.
7
Сколько всего россиян поддерживают спецоперацию?

По данным фонда «Общественное мнение» на конец марта, спецоперацию поддерживают 73% россиян.

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