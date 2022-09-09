11 сентября
﻿
Политика

Не низкая, а корректная. Стала известна явка избирателей на выборы в Барнауле

Явка избирателей на выборы депутатов Барнаульской городской думы составила лишь 2,33%. Информацию об этом передал штаб Общественного наблюдения на выборах в Алтайском крае со ссылкой на крайизбирком. В целом выборы-22 пока идут без нарушений, хотя жалобы наблюдателям и поступают.

В Барнауле стартовали выборы.
В Барнауле стартовали выборы.
Андрей Чурилов, Вечерний Барнаул

Штаб Общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае такую явку избирателей оценивает не как низкую, а как свидетельство чистоты выборов.

«Никто искусственно не повышает явку, нет приводов и принуждения к голосованию», — комментирует представитель штаба в телеграм-канале «Наблюдатель22».

Наблюдатели также сообщили о нескольких жалобах на нарушения в ходе выборов-2022.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
Анна Зайкова

Так, в Рубцовске одновременно с голосованием проходит конкурс по сбору предложений, мнений и идей горожан по тематике развития города, приуроченного к 130-летию города — автор жалобы считал, что это незаконно.

Член штаба и руководитель Алтайского центра политического консалтинга Екатерина Сергеева сообщила, что проверку по жалобе провели, но конкурс законов не нарушает.

«Данный конкурс не является лотереей или другой основанной на риске игрой. Выигрыш призов или участие в розыгрыше призов не зависит от итогов голосования участников или результатов выборов и не содержит признаков предвыборной агитации. Действующим избирательным законодательством не установлен запрет на проведение в день голосования (в том числе досрочного голосования) иных, не связанных с выборами, общественных мероприятий», — сказала Сергеева.

На избирательном участке.
На избирательном участке.
Altapress.ru

Штаб заявляет, что нарушения пока не выявлены. Однако появилась информация об агитации в день голосования и в непосредственной близости от участков (что запрещено). Эти сообщения наблюдатели все еще проверяют.

Напомним, 9 сентября — первый день голосования на выборах депутатов Барнаульской гордумы, голосовать будут также 10 и 11 сентября. Избрать надо 40 депутатов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость