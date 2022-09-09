Не низкая, а корректная. Стала известна явка избирателей на выборы в Барнауле

Явка избирателей на выборы депутатов Барнаульской городской думы составила лишь 2,33%. Информацию об этом передал штаб Общественного наблюдения на выборах в Алтайском крае со ссылкой на крайизбирком. В целом выборы-22 пока идут без нарушений, хотя жалобы наблюдателям и поступают.

Штаб Общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае такую явку избирателей оценивает не как низкую, а как свидетельство чистоты выборов.

«Никто искусственно не повышает явку, нет приводов и принуждения к голосованию», — комментирует представитель штаба в телеграм-канале «Наблюдатель22».

Наблюдатели также сообщили о нескольких жалобах на нарушения в ходе выборов-2022.

Выборы в Барнауле. Анна Зайкова

Так, в Рубцовске одновременно с голосованием проходит конкурс по сбору предложений, мнений и идей горожан по тематике развития города, приуроченного к 130-летию города — автор жалобы считал, что это незаконно.

Член штаба и руководитель Алтайского центра политического консалтинга Екатерина Сергеева сообщила, что проверку по жалобе провели, но конкурс законов не нарушает.

«Данный конкурс не является лотереей или другой основанной на риске игрой. Выигрыш призов или участие в розыгрыше призов не зависит от итогов голосования участников или результатов выборов и не содержит признаков предвыборной агитации. Действующим избирательным законодательством не установлен запрет на проведение в день голосования (в том числе досрочного голосования) иных, не связанных с выборами, общественных мероприятий», — сказала Сергеева.

На избирательном участке. Altapress.ru

Штаб заявляет, что нарушения пока не выявлены. Однако появилась информация об агитации в день голосования и в непосредственной близости от участков (что запрещено). Эти сообщения наблюдатели все еще проверяют.

Напомним, 9 сентября — первый день голосования на выборах депутатов Барнаульской гордумы, голосовать будут также 10 и 11 сентября. Избрать надо 40 депутатов.