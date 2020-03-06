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Политика

«Не допустить раскачки». Путин рассказал, почему нужны поправки в Конституцию

Ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон востребованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, пишет RT.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна, и, конечно, поправки востребованы», — цитирует главу страны ТАСС.

Также президент заявил о необходимости не допустить новых попыток раскачки ситуации в России.

«Нам недостаточно просто провести черту под определенным этапом развития страны — нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимости новых попыток раскачки страны», — сказал Путин.

В нижнюю палату парламента на этот момент поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции, изложенные на 24 страницах.

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