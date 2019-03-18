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Политика

Томенко считает компетентными мэров Барнаула, Бийска и Рубцовска, несмотря на коммунальные аварии

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал компетентными управленцами глав Барнаула, Бийска и Рубцовска, даже несмотря на то, что зимой в этих городах часто случались коммунальные аварии, пишет РИА Новости.

Виктор Томенко и Сергей Дугин.
Виктор Томенко и Сергей Дугин.
barnaul.org

Такое заявление Виктор Томенко сделал во время конкурса «Лидеры России». И хотя аварии на городских сетях отопления и водопровода в трех крупнейших муниципалитетах края проходили в зиму 2018−2019 с завидной регулярностью, глава региона так высказался по поводу Сергея Дугина, Александра Студеникина и Дмитрия Фельдмана:

На этих позициях у нас сегодня работают профессиональные люди. Они компетентны. Многим в наследство достались десятилетиями накапливавшиеся проблемы. Мы выработали план и в том, и в другом, и в третьем городе, выполнение таких мероприятий, которые позволят нам не просто уменьшить объем «аварий», а резко их сократить и сделать это скорее каким-то чрезвычайным, а не привычной ситуацией в нашей жизни.

Александр Студеникин
Александр Студеникин
altapress.ru

В конце декабря Виктор Томенко во время большого интервью краевым журналистам также признавал работу мэров удовлетворительной.

«Я скажу, что нет вопросов только к тому, кто не работает. Но в целом я бы оценил работу глав трех крупнейших городов края как удовлетворительную. И ограничился бы такой оценкой.

У глав городов есть текущие заботы. Я бы обратил внимание на качество и своевременность уборки снега. Мы также формируем сейчас новую программу работы с ТКО — надо, чтобы она не засбоила. Нужно продолжать работу с уличной дорожной сетью, особенно в Бийске и Рубцовске, где сделаны только первые шаги. Ситуация с надежностью работы коммунального хозяйства улучшается в этих городах, но она требует продолжения. А всякое событие в этой сфере вызывает негодование», — сказал губернатор.

Дмитрий Фельдман.
Дмитрий Фельдман.
архив ООО «Сибирская генерирующая компания»

Тогда же Томенко отметил, что мэры Барнаула, Бийска и Рубцовска должны усилить работу по информированию жителей городов в том направлении, которое ждут люди, а не в том, какое кажется правильным властям.

«Скажем, вся работа по устранению коммунальных аварий была технологически организована правильно. А недовольство в информационном пространстве было. Что-то не так говорили, не с той частотой, не те лица», — отметил Томенко.

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